حماة الوطن بالمنيا ينظم لقاءً جماهيريًا بالقبائل العربية لدعم السيسي

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا، لقاءً جماهيريًا حاشدًا، أمس الخميس، بالقبائل العربية في نجع جهينة بمركز المنيا برعاية العمدة سعيد الجهيني مساعد أمين القبائل العربية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المشاركون في المؤتمر، من المشايخ وكبار ورموز القبائل العربية وقوفهم خلف المرشح الرئاسي من أجل استكمال مسيرة التنمية، وللحفاظ على ما تم من إصلاحات وإنجازات، وصولا إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وذلك بحضور اللواء هشام بشر أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي واللواء مصطفى الطحاوي مساعدي أمين المحافظة والمستشار محمد حمدي مستشار أمين المحافظة وعبدالرحمن ناصر أمين الإعلام وسلامة أبو سمرة أمين التواصل الجماهيري ووائل حسين أمين الشباب، وعدد من أمناء الأمانات ورؤساء اللجان والمساعدين.



وأكد مشايخ القبائل العربية على دعمهم للرئيس السيسي لما قدمة من إنجازات ملموسة وحفاظاً على الاستقرار والأمان الذي شهدته مصر فى عصره.

وعبر المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم عقب اللقاء وقاموا بالرقص بالنبوت على الأغاني البدوية.