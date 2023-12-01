وزير الخارجية الأمريكي: الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعبارات واضحة، القيادة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال بلينكن يوم الخميس خلال زيارة لإسرائيل: "الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة". وأضاف أنه "من الضروري" أن تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب.

وطالب إسرائيل قبل استئناف عملياتها الكبيرة بوجوب تقديم خطط إنسانية لحماية السكان المدنيين تقلل من وقوع المزيد من الضحايا. وقال بلينكن إنه أوضح ذلك أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع بلينكن أن الخطط يجب أن تحدد بدقة المناطق التي يكون فيها المدنيون آمنين في جنوب ووسط قطاع غزة؛ ويجب عليها تجنب تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات الطاقة ومرافق إمدادات المياه.

كما طالب أيضا بوجوب إتاحة فرصة عودة المدنيين إلى شمال قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وقال إنه يجب ألا يكون هناك تهجير دائم داخل قطاع غزة.

وأضاف بلينكن أن إسرائيل تمتلك واحدا من أكثر الجيوش تطورا في العالم.

وقال "إنها قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء، كان على إسرائيل "إلتزام بتنفيذ ذلك".

وتابع بلينكن: "في نهاية المطاف، هذا ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب، بل إنه يصب أيضا في مصلحة إسرائيل الأمنية. وقد اتفق رئيس الوزراء -الإسرائيلي -وأعضاء مجلس الحرب على الحاجة إلى هذا النهج".

وأضاف أنه تمت مناقشة تفاصيل الخطط الحالية، محذرا من أن جنوب قطاع غزة يجب ألا يشهد تكرار سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين على النطاق الذي شهده شمال القطاع.