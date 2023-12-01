الصحة بدمياط تنظم ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان، ندوة للعاملات بمصنع الغزل والنسيج، تناولت الندوة التعريف بالعنف ضد المرأة، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية، جسدية أو نفسية أو سلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة، في ضوء تحقيق المبادىء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشئون الصحية، أن وكيل الوزارة أكد على استمرار الحملة التي تتضمن عقد عدد من الندوات التثقيفية حول دور القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التصدي للعنف من خلال نشر الوعي للمواطنين، وذلك لرفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف الإجتماعي، والوصول إلى النساء اللائي يتعرَّضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن؛ بالشراكة مع جميع الهيئات على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة والمجالس المحلية.