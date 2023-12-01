زعماء العالم يتوجهون إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

سوف يشهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي اليوم الجمعة حضور زعماء العالم.

ويتوقع أن يكون المستشار الألماني أولاف شولتس، وزعماء دول الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من بين 170 من قادة العالم الذين سيحضرون المؤتمر.

ويعتزم شولتس الترويج لنادي المناخ الدولي الذي أنشأه، والذي من المقرر أن تعمل فيه بشكل خاص الدول الطموحة معا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويهدف نادي المناخ الذي أنشأه شولتس، والذي من المقرر أن يبدأ عمله رسميا اليوم الجمعة، إلى التركيز على السياسة الصناعية. وتعتزم الدول الأعضاء الحاليين البالغ عددها 33 دولة مناقشة كيفية تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ في هذا القطاع.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الذي يعتبر منذ فترة طويلة أحد المناصرين المتحمسين للمناخ، المؤتمر في دبي اليوم الجمعة.

ومن المرجح أن يجري تسليط الضوء على الحربين في قطاع غزة وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء كلمات أمام المؤتمر.