مؤتمر حاشد لحزب مستقبل لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ في مدينة دسوق مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور 15 ألف مواطن من أبناء المحافظة؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، باستاد دسوق الرياضي.

وحضر المؤتمر الجماهيري كل من "اللواء يحي عيسوي الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة و المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والأمناء المساعدين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، والكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق والكابتن فاروق جعفر، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ثم تحدث اللواء يحي عيسوي: "نبعت بالتحية من محافظة كفر الشيخ؛ للرئيس عبدالفتاح السيسي ونقول إننا في لحظة فارقة من تاريخ مصر ،ليظهر المخلصين من أبناء هذا الوطن المستعدين لبذل الغالي والنفيس للحفاظ عليه ومواجهة التحديات للعبور بمصر إلى بر الأمان، وهذه الحشود تؤكد أننا جميعا خلف الرئيس السيسي، ونعلنها صراحة أننا ندعم الرئيس السيسي لإنجازاته الواضحة وضوح الشمس في جميع المجالات".

وأضاف القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط: "نريد الرئيس السيسي للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات، واستطاع الرئيس والقوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم الشعب المصري الأصيل القضاء على الإرهاب، ويكفى اننا نعيش فى أمن وأمان حقيقي، كما استطاع إعادة مصر إلى مكانها الطبيعي، ونريد استكمال الطريق للجمهورية الجديدة ، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وندعو الله أن يعطى رئيسنا الصحة لاستكمال التنمية، والحفاظ على الأمن القومي المصري".

وتحدث الشحات مبروك بطل العالم الأسبق فى كمال الأجسام وابن كفر الشيخ: "أول مرة أحضر مؤتمر سياسي أنا مليش في السياسة، لكن ليا في البلد ليا في الوطن حقنا ولازم نحافظ عليه، والمشروع قرب يخلص".

وأضاف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي اخترناه ونادينا عليه وقلنا له انزل يا سيسي، ونزل وعمل المشروعات على قدر المصريين، فهل نبخل بأصواتنا للحفاظ على بلدنا؟".

وتابع طاهر أبو زيد، كابتن مصر والنادي الأهلي الأسبق: "أتشرف أنى من أبناء الصعيد لكن مدينة دسوق لها معزة عندي، واليوم كلنا مجتمعين على حب هذا الوطن، وأيضا على من يعمل لمصلحة هذا الوطن، والمؤكد أن الرئيس السيسي أكثر المصريين حرصا على حب هذا الوطن، ولا ننسى أنه بدأ مشوار صعب جدا، ورجال السياسة والتاريخ يعرفون أن الثورة معناها أقل حاجة عشر سنوات للرجوع إلى الخلف لكنها عادت بفضل الله أقوى، وهذه هي مصر التي عادت بعد النكسة بنصر أكتوبر، وعادت بعد اغتيال الرئيس الشهيد السادات، والآن تعود بعد ثورتين".

وأضاف: "أؤكد لكم أن الجبهة الداخلية دائما هى سر عظمة مصر، ونحن نمر بأزمة اقتصادية مثل جميع دول العالم، بعد جائحة كورونا، والتقلبات فى المنطقة، ورغم ذلك الوطن يبني، بتكاتف الشعب مع الرئيس، ونحن حاليا أمام اختبار جديد، والانتخابات لم تحسم بعد ولا بد من إرسال رسالة للعالم أن مصر بلد عظيمة، ودائما أقول إن محافظة كفر الشيخ، هي الحاسمة في كل انتخابات، ودائما تكون في الصدارة، وإن شاء الله مصر كلها تخرج لتقول للعالم نحن جميعا خلف الرئيس، ونحافظ على بلدنا".

وتحدث الفنان سامح الصريطي: "لن أتكلم عن إنجازات الرئيس التي يراها الجميع، ولكن أذكركم بموقف واحد عندما طلب منا قائدنا أن نفوضه في محاربة الإرهاب، فقضى على الإرهاب وعمر سيناء بقواتنا المسلحة، للقضاء على المؤامرات التي تحاك ضدنا، واتحدث أيضا عن الحنكة والصبر ، في الأزمة الحالية لغزة ، وتصدى الرئيس للمؤتمرات التي تحاك بمصر من بعض الدول، إلا أنه أفسد مؤامراتهم على مصر".

وأضاف: "أؤكد لكم أن نزولنا للانتخابات، لإثبات وجودنا أمام العالم، قبل أن يكون دعما لرئيسنا ولا نركن إلى كلام البعض بأن الانتخابات مضمونة".

واختتم المهندس عادل النجار عضو مجلس النواب آمين الحزب بمركز دسوق المؤتمر، بكلمة أشار فيها إلى بعض الإنجازات التي تحققت على أرض مصر منذ تولى الرئيس السيسي، بالإضافة إلى رفض الرئيس التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبا الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد للحفاظ على استقرار الوطن.