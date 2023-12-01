مركز الفرافرة يشدد على تكوين روابط لآبار الري واستخدام أساليب حديثة لري الزراعات

أكد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، ضرورة عمل روابط لآبار الري واستخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه.

جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين واستعراض جهود المحافظة وما تقوم به من مشروعات تنموية وخدمات في المجالات المختلفة، مؤكدا عدم التعامل على الأراضي الزراعية إلا من خلال المحافظة أو المركز نظرا لأن معظم الأراضي بنطاق المركز هي أراض ملك الدولة.

وأشار إلى سرعة البدء في إحلال وتجديد المسجد العتيق بمدينة الفرافرة، وبحث آليات تفعيل دور جمعيات بناء المساكن لتعظيم الاستفادة منها بما يخدم المواطنين، وحل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية، وعرض المطالب على جهات الاختصاص والتنسيق لحلها.