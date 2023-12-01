نفى الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، المزاعم والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن وصول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.



وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن تداول تلك الأنباء المنافية للحقيقية لا يليق بالأوضاع التي يشهدها قطاع غزة والشعب الفلسطيني من ظروف بالغة الصعوبة وكارثية وكذلك في ضوء الجهود المصرية الهائلة المبذولة؛ من أجل وقف إطلاق النار وتسهيل وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وتابع أن «الجهات المسئولة والدولة المصرية لن تخفي شيئا على الشعب المصري والرأي العام العالمي، فلا يمكن إخفاء أي شيء في وقتنا الحاضر».



وقال إن الدولة المصرية بذلت على مدار الأسابيع الماضية جهودا هائلة في سبيل التوصل إلى صفقة الهدنة التي استمرت 7 أيام بالتعاون مع شركائها، مشيرا إلى استمرار الجهود السياسية منذ مساء الخميس؛ من أجل بحث تمديد الهدنة إلى فترات أخرى والسعي نحو تحويلها إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار.



وأضاف أن قصف الاحتلال المناطق الجنوبية ورفع الفلسطينية وخان يونس والأماكن القريبة من الحدود المصرية من شأنه أن يؤثر قطع على تدفق المساعدات الإنسانية، مردفا: «ما يحدث يوجب على السلطات المصرية أخذ الحذر والحيطة؛ لأن هناك أرواحا يمكن أن تفقد أثناء نقل هذه المساعدات».



وأكد أن السلطات المصرية تبذل قصارى جهودها الآن؛ ليس فقط من أجل إرسال المساعدات تحت قصف العدوان الإسرائيلي؛ ولكن أيضا من أجل التوصل إلى هدنة طويلة وزيادة كميات المساعدات الإغاثية والوقود في ظل الاحتياج المضاعف جراء استئناف القصف اليومي.



وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات من جرحى العدوان الإسرائيلي التى جرى استقبالها عبر معبر رفح منذ بدء الحرب إلى 600 جريح ومصاب، لافتا في الوقت ذاته إلى استعداد مصر الكامل إلى «استقبال أي عدد من الأشقاء الجرحى للعلاج داخل المستشفيات المصرية».