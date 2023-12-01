لبنان: وقف الخروق الإسرائيلية هو المدخل لعدم زعزعة الاستقرار في جنوب البلاد

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن "وقف الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 هو المدخل لعدم زعزعة الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة".

كلام بو حبيب جاء بعد لقائه اليوم الجمعة، السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان، وتطالب بيروت الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

يذكر أن القرار رقم 1701، هو الذي أنهى الحرب التي استمرت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام 2006.

وحظر القرار كل الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والمنطقة الحدودية التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

وبموجب القرار يتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر على أي قوة مسلحة أخرى، بينها حزب الله، دخولها.