 إلغاء أكثر من 100 رحلة سفر ووصول بمطار ميونخ بألمانيا بسبب الطقس - بوابة الشروق
الجمعة 1 ديسمبر 2023 6:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إلغاء أكثر من 100 رحلة سفر ووصول بمطار ميونخ بألمانيا بسبب الطقس

ميونخ (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 5:40 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 5:40 م

تم إلغاء أكثر من 100 رحلة سفر ووصول في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا لأسباب تتعلق بالطقس.

وقال متحدث باسم ثاني أكبر مطار ألماني اليوم الجمعة، إن هذه الأسباب تمثلت في هطول الجليد وانخفاض درجات الحرارة في مطار العاصمة البافارية.

ووفقا للوضع الحالي، فقد تعذر تسيير نحو 130 رحلة سفر وهبوط في المطار.

ويهدف المطار إلى الإبقاء على الأقل على مدرج للهبوط وآخر للإقلاع خاليا من الجليد ويقوم بتنظيف المدرجين بالتناوب.

وناشد المطار الركاب الاستعلام لدى شركات الطيران الخاصة بهم عن أي إلغاءات.

ويتوقع المطار إلغاء المزيد من الرحلات نظرا لأن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار هطول الجليد حتى غد السبت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك