 ملك الأردن: يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 1 ديسمبر 2023 5:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ملك الأردن: يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 3:41 م

أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الجمعة، ضرورة التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة، مشددا على أن الحروب تجعل التهديدات البيئية أكبر خطرا على العالم.

وقال العاهل الأردني -خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ (كوب-28) بدبي،بمشاركة الرئيس السيسي- إن سكان غزة يعانون نقصا حادا في الماء والغذاء النظيفين، مطالبا بضرورة مواجهة التحديات الخطيرة للحرب في غزة والتعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد استدامة لأمن الطعام والإمدادات للفلسطينيين .

وحول الشمولية في الاستجابة للتغيرات المناخية، دعا العاهل الأردني، المجتمع الدولي إلى أن يكون أكثر شمولية تجاه الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحروب والمجاعة، وكذلك تجاه الأشخاص الذين يعانون حول العالم من الأزمات والنزاعات والفقر بالإضافة إلى العائلات النازحة في المنطقة.

ولفت إلى أن التهديدات المناخية باتت أكثر خطرا على العالم، وعلى الجميع أن يتحد لمواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك