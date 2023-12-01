تركيا: تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 5 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) " الإرهابي" في شمال العراق.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن تحييد العناصر الخمسة جرى عبر استهدافهم بالمسيرات الهجومية في منطقة عملية المخلب ـ القفل"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء. كانت تركيا شنت عملية "المخلب- القفل" في شهر أبريل العام الماضي.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وتشن تركيا هجمات ضد حزب العمال الكردستاني داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات عناصر الحزب.

ووفقا لبيانات تركية ، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.