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تتوافد الجاليات المصرية المتواجدين داخل بالكويت، إلى مقار اللجان الانتخابية بالقنصلية المصرية بالكويت، رافعين الأعلام المصرية ويهتفون تحيا مصر، تزامنًا مع انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وشهد محيط اللجان تواجد الشباب والفتيات وكبار السن المترددين إلى القنصلية المصرية، للاقتراع بأصواتهم فى أول أيام انتخابات رئيس دولتهم، معربين عن سعادتهم للمشاركة فى الانتخابات وتوفير وسائل النقل لتوصيلهم من وإلى اللجان.

وسادت أجواء العملية الانتخابية أمام اللجان بتشغيل الأغانى المصرية الوطنية، لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية داخل الكويت، وسط احتفالات بالأعلام والورود وحفلات الرقص المتواصلة، فرحًا بهذا العرس الديمقراطى.

وتجمعت مجموعة من المصريين يرتدون الجلباب الصعيدى أمام مقار اللجان وسط حشود كبيرة من الأقارب والشباب وكبار السن، راقصين على أغنية "بشرة خير".

وشهدت صالة 4 بمنطقة أرض المعارض فى مدينة الكويت زحاما شديدا بعد صلاة الجمعة بتواجد المصريين المتواجدين بها للإدلاء اصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024.