افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين و450 ألف جنيه في 4 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز (أبو حمص - الدلنجات - كفر الدوار - بدر) بتكلفة إجمالية 8 ملايين و450 ألف جنيه وهم:

- مسجد الرحمن عزبة الصيرفي - قرية قافلة - أبو حمص على مساحة 252 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد نجع الأرز زاوية حمور الدلنجات على مساحة 207 أمتار بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، ومسجد 5/4 الثورة - كفر الدوار على مساحة 500 متر بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد التقوى عبد المجيد المرسي بدر على مساحة 430 مترا بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد الرحمة الدوار كوم البركة بكفر الدوار على مساحة 155 مترا بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد، حيث جاء الأمر بالحذر من غضب الله (عز وجل) وعقابه، كما حذرنا الحق سبحانه من الأعداء المتربصين بنا، وأمرنا باليقظة لمخططاتهم والإعداد لمواجهتها.

ولا شك أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا وما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله ( عز وجل)، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.