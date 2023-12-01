ناشطة إيرانية تلغي اجتماعا في الخارجية الألمانية وتتهم الحكومة بفرض رقابة

ألغت ناشطة من المعارضة الإيرانية، في المنفى اجتماعا، في وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، متهمة الحكومة الألمانية بمحاولة فرض رقابة.

وكتبت الناشطة، مسيح علي نجاد، على موقع إكس، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر، أنه تم إبلاغها بأن الاجتماع يتعين أن يكون سريا وأنه لا ينبغي لها أن تذكره لوسائل الإعلام ولا وسائل التواصل الاجماعي.

وقالت الناشطة، "إنني ناشطة في مجال حقوق المرأة وأدافع عن الشفافية.

ومن المثير للسخرية أن الحكومة الألمانية، بسياستها الخارجية النسوية، تريد الاجتماع مع ناشطات نسويات أخريات، لكن بشكل سري فقط"، متهمة الحكومة بـ"إلقاء اللوم على الضحية".

وأضافت الناشطة أن الحكومة الألمانية تساعد إيران على إسكات المعارضين.

وقالت المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان، لويز أمتسبيرج، على موقع إكس إنه تم الاتفاق على السرية، قبل الاجتماع المقرر.

وأضافت "يؤسفني بشدة أن السيدة نجاد جعلت المحادثة مشروطة بنشر محتوى الاجتماع، وغادرت قبل أن يتاح لنا فرصة التحدث. أنا متأكدة من إننا كنا سنجري تواصلا هادفا".