أزمة السكر تتراجع في الإسكندرية بعد توجيه سيارات لبيعه بالسعر الرسمي 27 جنيها

تراجعت أزمة السكر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد توجيه سيارات لبيع السكر بسعره الرسمى 27 جنيها، وهو ما لاقى استحسان المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، توفيرا للسلع الأساسية وتحقيقا للأمن الغذائى.

ووجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان اليوم الجمعة، الأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السكر في الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت حملة إدارة الرقابة بمديرية التموين، عن ضبط أكياس سكر بمنطقتي العامرية وبرج العرب تباع بأسعار غير رسمية.

كما دفعت اليوم مديرية التموين بعدد ٨ سيارات آخرين نقل كل سيارة محملة بكمية ٥ أطنان سكر متجهة للأحياء حى منتزة أول، حى منتزة ثان، حى شرق، حى وسط حى غرب، حى عامرية اول، حى عامرية ثان، مركز ومدينة برج العرب، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا، والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف مدراء إدارات التموين والأحياء والشرطة.