روسيا تسحب حقوق إدارة مطار في سان بطرسبرج من مستثمرين أجانب

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامره بسحب كافة حقوق إدارة مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبرج الروسية من جميع المستثمرين الأجانب، وبينهم شركة فرابورت الألمانية وصندوق الثروة القطري، وتحويل هذه الحقوق إلى كيان روسي جديد.



وبموجب المرسوم الذي صدر في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس، وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سيتم تحويل حقوق إدارة المطار الذي يقع في ثاني أكبر مدينة روسية إلى شركة محلية جديدة.



وسوف يحتفظ المستثمرون الحاليون بحصصهم في المطار، دون أن يكون لهم حق التصويت.



وجاء في المرسوم أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "تهديدات للأمن القومي والأمن الاقتصادي للاتحاد الروسي ناجمة عن مخالفة التزامات بعض الكيانات القانونية الأجنبية.



وبحسب بلومبرج، أصدر بوتين أيضا أوامره للحكومة بتأسيس كيان إداري جديد لتشغيل مطار بولكوفو.



وطرح المرسوم أيضا إمكانية إعادة حقوق التصويت للمستثمرين "بعد إبرام اتفاقات معينة مع الأطراف المشاركة، مع افتراض الالتزام بالتشريعات الروسية".



وفرضت روسيا سيطرتها على بعض المشروعات المحلية التابعة لجهات دولية تنتمي إلى دول تعتبرها موسكو معادية لها، ردا على الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.