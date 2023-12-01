الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه هاجم 200 هدف في قطاع غزة منذ انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا واتفاق تبادل الرهائن مقابل الأسرى.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات التي شنتها القوات البرية والجوية والبحرية وقعت في شمال وجنوب المنطقة الساحلية المقفلة.



وتم كذلك مهاجمة أهداف في مدينتي خان يونس ورفح بجنوب البلاد.



وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف مناطق بها أفخاخ متفجرة وممرات الأنفاق ومنصات الإطلاق ومراكز القيادة التابعة لحركة حماس الإسلامية.



ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.



وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة إن 109 أشخاص على الأقل قتلوا في الهجمات وأصيب مئات آخرون.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن القدرات الطبية في غزة لا تزال محدودة ولم يتمكن سوى عدد قليل من المستشفيات من استقبال الجرحى، واصفا الوضع بأنه "كارثي".



وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه واستمر لأسبوع بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة دون أمل في تمديده.



ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، تم إطلاق حوالي 50 صاروخاً على البلدات والقرى الإسرائيلية من غزة منذ ذلك الحين.