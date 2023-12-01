شويجو يقول إن الجيش الروسي يتخذ مواقع مواتية بصورة أكبر في أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن ارتياحه للاتجاه الذي تسلكه الحرب في أوكرانيا مع بدء فصل الشتاء الثاني في القتال.

وقال إن القوات الروسية "تتخذ موقعا ملائما بصورة أكبر وتقوم بتوسيع مناطق سيطرتها في كافة الاتجاهات"، مشيرا إلي أن أي شحنات أسلحة غربية منتظرة لن يكون لها تأثير يذكر.

وفي حين تكبدت روسيا، التي غزت جارتها في 24 شباط / فبراير 2022، بعض الانتكاسات العسكرية في الأشهر الأخيرة، فإن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لاستعادة الأراضي لم يشهد سوى تقدم ضئيل، وهناك علامات متزايدة على السأم والإرهاق من الحرب بين بعض حلفاء كييف الغربيين.

ويمكن لكييف أن تشير إلي بعض الانتصارات، بما في ذلك في منطقة خيرسون الواقعة جنوبى البلاد، حيث تمكن الجنود الأوكرانيون مؤخرا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، مما منحهم رأس جسر في الأراضي التي تحتلها روسيا.

واستمر الهجوم الروسي برا ومن الجو اليوم الجمعة.

وافادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع نحو عشرين هجوما روسيا، معظمها جنوب بلدة باخموت في منطقة دونيتسك شرقى أوكرانيا. وأضافت أن الوحدات الأوكرانية شنت هجمات مضادة.

بالإضافة إلى ذلك، تم صد ما يقرب من عشرين هجوما روسيا شمال وجنوب مدينة أفدييفكا في دونيتسك. كما وردت أنباء عن قتال في مناطق خاركيف وخيرسون وزابوريجيا.

وقالت أولينا شولياك، رئيسة لجنة برلمانية تشرف علي التنمية الإقليمية والتخطيط الحضرى في كييف، إن أكثرمن 170 ألف مبنى في أوكرانيا تضررت أو دمرت منذ فبراير 2022.

وكتبت شولياك في مدونة وكالة الأنباء الأوكرانية " أوكرينفورم أنه "وفقا للتقديرات الأولية لكلية الاقتصاد في كييف، تعرض أكثر من 170 ألف مبنى لأضرار أو تم تدميرها بسبب الأعمال القتالية حتى الآن"، وفقا لما ذكرته الوكالة في وقت مبكر اليوم الجمعة.



ويتردد أن الرقم يشمل أكثر من 20 ألف مبنى سكني.