فوز فريق السياحة العلاجية بشرم الشيخ بجائزة الأفضل على مستوى الرعاية الصحية

فاز فريق السياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ فرع جنوب سيناء، بجائزة أفضل فريق على مستوى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لقدرته على تحقيق مكانة وتمركز للهيئة العامة للرعاية الصحية في سوق السياحة العلاجية الدولية، وتحقيق أعلى معدلات لرضاء العملاء من السائحين، وتحقيق المستهدفات المالية والتسويقية لمشروع السياحة العلاجية بالهيئة.

كما فاز لأول مرة بجائزة التميز الإداري الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، وذلك خلال توزيع جوائز الأكثر تميزا لعام 2023 خلال فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، التي انطلقت تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة من الإصلاح إلى التميز".