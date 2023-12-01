شوبير: الخطيب رفض تولي رئاسة رابطة الأندية الإفريقية

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رفض تولي رئاسة رابطة الأندية الإفريقية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالأمس كان هناك أول تدشين لرابطة الأندية الإفريقية، وصلاحيات هذه الرابطة ليس من ضمنها العديد من الأمور المهمة، صلاحياتها عبارة عن عبارات إنشائية فقط".

وأضاف: "محمود الخطيب رفض الأصوات داخل النادي الأهلي، وداخل الكاف أيضًا بتولي الأهلي رئاسة رابطة الأندية الإفريقية".

وتابع: "الأهلي حال توليه رئاسة رابطة الأندية كان سيمثله حينها محمود الخطيب، الذي رفض تولي رئاسة الرابطة لعدم المجازفة بتاريخ النادي الأهلي".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "الأهلي يرى أن رابطة الأندية الإفريقية وليدة وليس لها اختصاصات وعدم وجود تمويل مالي محدد، لذا تمت تزكية المناصب، وتولى رئيس نادي يانج أفريكانز رئاسة الرابطة".