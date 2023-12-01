شركات الشحن البحري الكبرى تدعو إلى وضع قواعد مناخية عالمية لتلك الصناعة

دعت جميع شركات شحن الحاويات الكبرى في العالم تقريبا اليوم الجمعة، إلى اتخاذ تدابير واضحة لتنظيم الانتقال إلى أساطيل شحن بحرية أكثر صداقة للمناخ خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي.

وقالت الشركات في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنه يتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن موعد نهائي لوقف بناء سفن جديدة تعمل بالوقود الأحفوري.

وأيد البيان رولف هابن يانسن من هاباج لويدز، وفنسنت كليرك من ميرسك، ورودولف سعادة من "سي إم إيه- سي جي إم"، وسورين توفت من "إم إس سي".

وكانت شركة كوسكو الصينية هي الوحيدة من بين شركات شحن الحاويات الخمس الكبرى التي لم تنضم إلى البيان.

وحثت الشركات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على تهيئة الظروف القانونية للانتقال السريع إلى أنواع وقود أكثر صداقة للبيئة.

وبعد مناقشات مطولة ، قالت المنظمة البحرية الدولية هذا الصيف إنه يتعين أن تصل هذه الصناعة إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وكانت الوكالة قد استهدفت سابقا أن تصل إليه نهاية القرن.