الرئيس البرازيلي في cop28 يدعو إلى إحداث تقدم أسرع في حماية المناخ: لدنيا «كوكب أرض» واحد

قال الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) اليوم الجمعة، إن بلاده التي تضم معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة الطريق في حماية المناخ.

وأضاف الرئيس أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر: "ليس لدينا اثنين من كوكب الأرض"، مشددا على أهمية الحاجة لإحداث تقدم أسرع وحماية "الأنواع الفريدة والإنسانية".

وأشار لولا إلى أن البرازيل خفضت بشكل كبير، بالفعل، إزالة الغابات في الأمازون، وتسعى إلى الوصول للصفر بحلول 2030.

وعلى سبيل المقارنة مع الدول المماثلة، لدى البرازيل أحد أكثر خطط حماية المناخ طموحا، وهي مصنفة ضمن أكثر ست دول مسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وسوف تستضيف البرازيل "كوب 30" في عام 2025، وتصر بالفعل على مسار عمل أكثر طموحا في دبي، حيث إنها تعاني جزئيا من الجفاف الشديد.