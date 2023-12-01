قنصل مصر في نيويورك: المشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج مشرفة جدا

قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك إن إقبال المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية "مشرف جدا".

وأوضحت السفيرة هويدا عصام - خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة مستجدات وتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية - أن بعض أعضاء الجالية نظموا أنفسهم في أتوبيسات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

من جانبه قال السفير أسامة الهادي، سفير مصر لدى جمهورية تشاد "إنهم يتوقعون زيادة في الإقبال في أعداد المصريين المشاركين في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية في اليومين المقبلين".

وأضاف: "فتحنا اللجنة الساعة 9 صباحا (بالتوقيت المحلي)، والأمور تسير على ما يرام، والإقبال معقول جدا، على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل".

وتجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: 1 و2 و3 ديسمبر الجاري.