تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

أبو الهول - أحمد مراد - دار الشروق -2023

«اليوميات الممنوعة من النشر» للمصور الفوتوغرافى والخبير الجنائى «سليمان أفندى السيوفى»؛ والذى دون فيها تفاصيل قضية جنائية غامضة، دارت أحداثها خلال فترة تفشى وباء الطاعون فى القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة فى مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.

بدأت الأحداث خلال فترة حبس «سليمان أفندى» فى سجن ليمان «الديميرخانة» أشغال شاقة مؤبدة «فئة م»، تحت وطأة ظروف قاسية مهلكة، انعكست آثارها على حالته النفسية، وأدت إلى تفاقم اضطرابه الذى صنفه أطباء الأمراض العقلية كفصام بارانويدى شديد، أعراضه تجمع بين أوهام الاضطهاد، وجنون عظمة مصحوب بضلالات شديدة، تضاعف تأثيرها بسبب توقف «سليمان» المفاجئ والاضطرارى عن تعاطى «أعشاب يوحنا» المهدئة للأعراض، ورغم ذلك؛ فقد استطاع «السيوفى» أن يؤرخ لمغامرة مثيرة حفتها المخاطر من كل جانب.

حاكم - يوسف زيدان - دار الشروق - 2023

ترتحل هذه الرواية بالقارئ من زماننا المعاصر، إلى الزمن الفاطمى الذى كان قبل ألف عام، كاشفة عبر هذا الترحال الشجى الثرى، عن عجائب الوقائع وغرائب الواقع.. حيث يلتقى الحاضر بالماضى وتدور الأحداث الروائية جامعة بين الحاكم بأمر الله، وأخته الخطيرة ست الملك والعلامة العبقرى الحسن بن الهيثم والراوى الحكاء ومطيع بن خلف السهمى. وغيرهم كثيرون ممن حفلت بهم هذه الفترة التاريخية المليئة بالأفراح والأتراح، والتفاصيل المدهشة.

يمكن وصف هذا العمل الأدبى بأنه «رواية المعرفة» كما يمكن وصفه بأنه رؤية للحاضر على ضوء ما كان فى الماضى، وفهم الماضى انطلاقا من استبصار الواقع الحالى. فالزمان فى هذه الرواية دائرى، يعود دوما إلى حيث ابتدأ.. إذ ليس فى الدائرة نقطة بدء، أو نقطة نهاية.

استراتيجية القهوة وقصائد أخرى - أحمد حداد - دار الشروق - 2023

«الأولة حوجنى الحب لبنك المحوج والتانية باشوف البحر فى شعرك المموج والتالتة يا حلوة لو كان بإيدى.. أتوج.. إيديكى ملكة جمال القهوة».

تفتح القهوة أبواب البوح ويفتح الشتاء أبواب الذكريات.. وعادة ما تكون ذكريات مؤلمة.. بعض قصائد هذا الديوان كتبت منذ أكثر من عشر سنوات... معظمها مزيج بين الحنين والبكاء والجنون، وأيضا الحب الذى بمثابة شمس الشتاء.

برق - عبدالله الزيود - عصير الكتب - 2023

متكئا على ساعده إلى بوابة السوق، مضيقا عينيه، بدأ عمر بمتابعة هيئة التجار المنهارين، جيرانه الذين تجمعهم به الألفة والرفقة والإنسانية، لم يتعرض له الزعران ولم يسلبوه شيئا من ماله مرة، ولكن رفض الظلم لا يستوجب وقوعه عليك، والحق أن عمر تأثر كثيرا بالمذلة التى لحقت بالرجل المنهار، وتأثر أكثر من رد فعل التجار حوله، رغم أنهم يفوقون المعتدين عددا فإن الخوف الذى ملأ قلوبهم، والاندفاع الذى يظهره الزعران يرجح كفتهم.

رمى السيجارة من يده وداسها بقدم غاضبة ثم عاد ليجلس قبالة حامل اللوحات، هز قدمه مرارا وعض إصبعه لما ثار غضبه ثم لم أغراضه وغادر السوق.