ملك الأردن يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الجمعة، من النتائج "الكارثية" لاستئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاءه مسؤولين غربيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) في دبي.

وشملت لقاءات الملك عبد الله، كلا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس البلغاري رومن راديف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار.

وفي لقائه مع سوناك، شدد عاهل الأردن على "ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والدول الفاعلة بدورهما من خلال الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف التهجير القسري لأهالي غزة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأوضح أن تهجير سكان قطاع غزة داخليا وخارجيا "أمر مرفوض".

وأشار إلى أنه "يجب أن يتنبه العالم لخطورة الإجراءات التي تقدم عليها إسرائيل، ومنعها من ارتكاب مجازر ونكبات لا يمكن لأحد أن يتقبلها أو يتحمل تبعاتها، والتي ستنعكس سلبا على الأوضاع في المنطقة".

ووصف الملك عبد الله، في لقائه مع الرئيس البلغاري، الوضع في غزة بـ"المأساوي"، والذي "يتطلب من العالم أجمع التحرك لمضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، وضمان وصولها إلى القطاع وبشكل مستدام".

وحذر في لقائه الرئيس الفرنسي من التوسع في العمليات البرية (الإسرائيلية)، التي قد تؤدي إلى "نتائج كارثية تنفجر معها الأوضاع، ما سينعكس سلبا على المنطقة برمتها".

ودعا الملك الأردني، في لقاء مع رئيس وزراء إيرلندا، إلى الضغط "لوقف فوري لإطلاق النار، وفك الحصار المفروض لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل القطاع، الذين يعيشون كارثة حقيقية".