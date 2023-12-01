 مايكروسوفت تستثمر 5ر2 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا لتعزيز خطط الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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مايكروسوفت تستثمر 5ر2 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا لتعزيز خطط الذكاء الاصطناعي

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 1:47 ص

كشفت شركة مايكروسوفت عن خطط لاستثمار 5ر2 مليار جنيه إسترليني (15ر3 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بهذه الخطوة باعتبارها "نقطة تحول لمستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتنمية في المملكة المتحدة".

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ملتزمة بأكثر من ضعف مراكز البيانات الخاصة بها في المملكة المتحدة.

وسيشمل ذلك جلب أكثر من 20 ألف وحدة معالجة رسومات متقدمة، والتي تستخدم للتعلم الآلي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ، إلى المملكة المتحدة بحلول عام 2026.

وقالت مايكروسوفت إنها تخطط لتوسيع مواقعها في لندن وكارديف، وتبحث أيضا في "توسع محتمل في شمال إنجلترا".

وقالت الشركة الأمريكية إن الاستثمار سيساعد في تدريب "أكثر من مليون شخص على اقتصاد الذكاء الاصطناعي" ، بينما تعهدت أيضا بدعم جهود السلامة والبحث في الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع الحكومة والجامعات.


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