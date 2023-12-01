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أعداد جريدة الشروق
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انتخابات الرئاسة.. إغلاق صناديق الاقتراع في لجنة الكويت لليوم الأول

الكويت - أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 8:54 م
أغلق رئيس لجنة الإنتخابات سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت صناديق الإقتراع بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

وتستأنف التصويت على الإنتخابات الرئاسية غدا السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الكويتي وحتى التاسعة مساء.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم الأول توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت حيث يعتبرها المصريون في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.

وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي.

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