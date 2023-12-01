المحكمة العليا في باكستان تعقد جلسة استماع في التماسات بشأن طرد الأفغان من البلاد

بدأت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة، جلسة استماع بشأن عدة التماسات تطالب بوقف الترحيل القسري للأفغان من البلاد، وسط تحذيرات من مسؤول بأن حملة الترحيل آخذة في الازدياد.

وغادر نحو 400 ألف من أصل ملايين من اللاجئين الأفغان الذين عاشوا في باكستان على مدار عقود، البلاد منذ أعلنت إسلام أباد عن خططها لترحيل الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني، في أكتوبر.

وواصلت باكستان خطتها رغم دعوات متكررة من جانب الكيانات العالمية والجماعات الحقوقية لوقف حملة الترحيل، وسط تقارير أن الأسر الفارة – بما في ذلك النساء والأطفال – ربما لم يكونوا يحصلون على ما يكفي من الموارد للبقاء على قيد الحياة في أفغانستان.

وقال أحد مقدمي الالتماسات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن هيئة المحكمة في العاصمة إسلام أباد كانت طلبت من الحكومة ومن كيان يقوده الجيش توضيح القرار بحلول الأسبوع المقبل.

وحذر القاضي الحكومة من انتهاك معاهدات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق اللاجئين بإجبار الملايين من الأفغان على المغادرة.

وقال مسئول أمس الخميس، إن السلطات تعتزم تكثيف حملة الإجراءات الصارمة ضد الأجانب غير الموثقين، مشيرة إلى أن الشرطة كانت قد طلبت ترحيل عشرة آلاف لاجئ على الأقل في اليوم.