- منطقة حوض الأمازون في شمال البرازيل تواجه أسوأ حالات الجفاف في تاريخها

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الحاجة الماسة إلى إتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة على الأرض لمواجهة التحديات المناخية حول العالم.

وقال سيلفا ـ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب- 28)، في مدينة إكسبو دبي - "إننا نحتاج إلى أفعال ملموسة على الأرض لمواجهة التغيرات المناخية التي جعلت العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال العام الحالي".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى الأضرار والخسائر التي لحقت ببلاده جراء التغيرات المناخية، قائلا "إن منطقة حوض الأمازون في شمال البرازيل تواجه أسوأ حالات الجفاف في تاريخها، في حين يواجه الجنوب العواصف والأعاصير التي أدت لوقوع خسائر مادية وبشرية غير مسبوقة على الإطلاق".

وشدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ـ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب- 28)، بمشاركة الرئيس السيسي في مدينة إكسبو دبي- على ضرورة العمل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية .

وأشار سيلفا إلى الاضرار والخسائر البالغة التي تعود على الفقراء من جراء التغيرات المناخية، منتقدا في الوقت نفسه انعدام العدالة في التعامل مع الآثار المناخية حول العالم .

وطالب قادة العالم ببذل المزيد من الجهود لتلبية وتنفيذ كافة الالتزامات والتعهدات المناخية للحد من آثارها التي وصفها بـ"المدمرة"، معربا عن إدانته الشديدة إزاء عدم قدرة الأمم المتحدة على حفظ السلام في العالم .

وأكد الرئيس البرازيلي حرص بلاده الشديد على بذل كل ما في وسعها لمواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى الخطط البرازيلية التي عملت على التحويل البيئي من أجل تشجيع الصناعة الصديقة للبيئة والزراعة بأقل قدر من الكربون، بالاضافة إلى دعم الاقتصاد الحيوي، وذلك بالتعاون المشترك مع منطقة حوض الأمازون.