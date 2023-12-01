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أعداد جريدة الشروق
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هدوء حذر يسيطر على المناطق الحدودية اللبنانية مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 5:54 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 5:54 م

تشهد مناطق الحدود الجنوبية اللبنانية حالة من الترقب والهدوء الحذر، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الجمعة، إن "المناطق والقرى الحدودية الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط تشهد حالة من الترقب والهدوء الحذر من بلدة الناقورة غربا، حتى قريتي مروحين وبنت جبيل شرقا".

ولفتت الوكالة إلى أن أجواء المناطق الحدودية تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

والأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه محيط آلية عسكرية لبنانية في بلدة حولا (جنوب)، في حادثة هي الثانية منذ بدء هدنة مؤقتة في 24 نوفمبر الماضي، بين حركة "حماس" وإسرائيل، استمرت لسبعة أيام عقب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

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