استقالة مدير مسرح البولشوي المشهور عالميا في موسكو بعد انتقاد الحرب ضد أوكرانيا

أعلن فلاديمير أورين، مدير مسرح "البولشوي" المشهور عالميا في موسكو، استقالته، بعد انتقاد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال أورين /76 عاما/ للموظفين، في مقطع فيديو، بدأ يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس "اليوم أقول لكم وداعا، لأن اليوم هو آخر يوم لي في العمل في مسرح /البولشوي/".

وأكدت متحدثة باسم المسرح صحة مقطع الفيديو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، مضيفا أنه سيتم صدور بيان رسمي قريبا.

وكان أورين من بين الشخصيات الثقافية الروسية، التي دعت إلى وضع نهاية إلى القتال في أوكرانيا، في خطاب مفتوح، تم نشره العام الماضي.

وكان الكثير من الفنانين بالمسرح، قد أنهوا عملهم -إما بإرادتهم أو بالقوة- بسبب الحرب والعقوبات الغربية الناجمة عنها.

ولم تعط وسائل الإعلام الروسية، التي تحدثت عن استقالته سببا. وتكهنت بأن أورين يمكن أن يحل محله، قائد الأوركسترا الشهير، فاليري جيرجيف، وهو صديق مقرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.