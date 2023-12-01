75 ألفا و752 مواطنا بجنوب سيناء يصرفون مقرراتهم التموينية لشهر ديسمبر

توافد المواطنون بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على المنافذ التموينية والبدالين التموينين، لصرف مقرراتهم التموينية في أول يوم من شهر ديسمبر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كل السلع التموينية، والتأكد من توافر الأرصدة التموينية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن 75 ألفا و752 مستفيدا بدؤوا في صرف مقرراتهم التموينية اليوم من المنافذ التموينية والبدالين، وجرى صرف كل المستحقات الخاصة بهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أن المخزون الاستراتيجي للمحافظة كبير، ويكفي لمواجهة أي أزمات، مؤكدا أن جنوب سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية من حيث مخزون السلع التموينية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن أرصدة دقيق المستودعات بالمحافظة تتجاوز 30 يوما، ودقيق المخابز يتجاوز 15 يوما، وأرصدة السلع تموينية الأساسية تتراوح ما بين 3 إلى 4 شهور، إضافة إلى توافر السلع التموينية بالمنظومة.