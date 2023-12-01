تموين شمال سيناء تعلن وصول كميات كبيرة من السكر

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أعلنت مديرية التموين والتحارة الداخلية في شمال سيناء، وصول كميات كبيرة من السكر، وتحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية وبالتعاون مع قسم مباحث التموين.

وذكر بيان المديرية أنه تم متابعة ترصيد كامل الكمية وتوزيعها على المنافذ لبيعها بالسعر الرسمى المقرر ٢٧ جنيها للكيلو.

وأعلنت أمانى رسلان مدير عام المديرية أنه يوجد كميات جار شحنها لمحافظة شمال سيناء لتغطية احتياجات المحافظة والمدن التابعة، وسيتم توزيعها طبقا لما تم اتخاذه من إجراءات لوصول السكر لجميع المواطنين.

كما توجهت بالشكر والتقدير إلى اوزير التموين ومحافظ شمال سيناء لاهتمامهما بالمواطن السيناوى والحرص على توفير السلع الغذائية والمقررات التموينية للمواطنين.

وتهيب مديرية التموين بالمواطنين عدم التكالب على شراء كميات كبيرة من السكر، حيث إنه متوفر بكميات كبيرة لجميع المواطنين.