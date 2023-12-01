غرفة عمليات المصريين الأحرار تتابع مجريات التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اعمالها لمتابعة اول ايام الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج، في ضوء المتابعة الدائمة من خلال ممثلي الحزب بكافة الدول والمتابعة الدورية والدائمة مع عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية توافد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء باصواتهم وحرص الكثيرين علي رفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وترديد النشيد الوطني ودعم وتأييد الرئيس السيسي، وفقا لبيان أصدره حزب المصريين الأحرار.

ويتابع حزب المصريين الأحرار على مدار الساعة استمرار توافد المواطنين وتكثيف جهود ممثلي الحزب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وهناك بعض اللجان أغلقت أبوابها مثل نيوزيلندا وأستراليا، وبعض الدول لم تفتح ابوابها بعد نظراً لاختلاف فرق التوقيت بين بلدان العالم ومن المقرر استمرار الاقتراع علي مدار ثلاثة أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ ديسمبر.

وجدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان أول القوي السياسية والكيانات التي أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة واعتبره مرشحه الرئاسي وأطلق أكبر حملة حزبية شعبية وحملات لطرق الأبواب والوصول لكل المواطنين بالنجوع والقري للحث علي المشاركة الإيجابية والتوعية بأهمية استكمال الرئيس السيسي بناء الجمهورية الجديدة.