 بلينكن: حماس تتحمل مسئولية إنهاء الهدنة التي أستمرت أسبوعا في غزة - بوابة الشروق
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بلينكن: حماس تتحمل مسئولية إنهاء الهدنة التي أستمرت أسبوعا في غزة

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 7:56 م
حمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حركة حماس مسئولية إنهاء هدنة استمرت أسبوعا وأدت إلى إطلاق سراح عشرات من الرهائن من قطاع غزة، قائلا أن الحركة تراجعت عن التزاماتها وأطلقت صواريخ أدت إلى مقتل وجرح مدنيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن بلينكن أبلغ الصحفيين على مدرج مطار دبي "لقد انتهى الأمر بسبب حماس".

وقال إن حماس ارتكبت "هجوما إرهابيا فظيعا في القدس" أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص و”تراجعت عن التزاماتها فيما يتعلق بإطلاق سراح بعض الرهائن".

وجاءت تصريحات بلينكن بعد ساعات من استئناف إسرائيل وحماس حربهما في غزة، حيث قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا وأسقطت منشورات في الجنوب تطالب السكان بالإجلاء.

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