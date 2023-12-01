 قيادي بحماس: سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادي بحماس: سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

وكالات
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 10:37 ص
حمل القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسئولية توقف الهدنة المؤقتة.

وأضاف حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية أن الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه، وتابع: "علينا أن نصمد ونستمر في مواجهة العدوان وآلته العسكرية".

وأكد حمدان: "سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي"، مشددا على أن "الحل الحقيقي هو البحث في آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.

وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.

كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.

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