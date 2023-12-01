وفاة سيدة فلسطينية مصابة في مستشفى العريش العام

توفيت سيدة فلسطينية مصابة، اليوم الجمعة، في مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

وأفادت مصادر طبية، بأن السيدة تدعى نجوى طعيمة (37 سنة) وصلت إلى مستشفى العريش من خلال معبر رفح يوم 7 نوفمبر الماضي، وكانت أصيبت بكسور مضاعفة في الجسم وتوفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وذكرت المصادر أنه جار إنهاء إجراءات تصريح الدفن وشهادة الوفاة تمهيدا لنقل الجثمان إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن شاب فلسطيني مصاب توفي اليوم أثناء تلقي العلاج في المستشفى، خلافا لوفاة 6 مصابين فلسطينيين الفترة الماضية، وبذلك يصل عدد الوفيات 8 مصابين فلسطينيين.