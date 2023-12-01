 وفاة سيدة فلسطينية مصابة في مستشفى العريش العام - بوابة الشروق
الجمعة 1 ديسمبر 2023 9:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وفاة سيدة فلسطينية مصابة في مستشفى العريش العام

مصطفي سنجر
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 8:53 م

توفيت سيدة فلسطينية مصابة، اليوم الجمعة، في مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

وأفادت مصادر طبية، بأن السيدة تدعى نجوى طعيمة (37 سنة) وصلت إلى مستشفى العريش من خلال معبر رفح يوم 7 نوفمبر الماضي، وكانت أصيبت بكسور مضاعفة في الجسم وتوفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وذكرت المصادر أنه جار إنهاء إجراءات تصريح الدفن وشهادة الوفاة تمهيدا لنقل الجثمان إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن شاب فلسطيني مصاب توفي اليوم أثناء تلقي العلاج في المستشفى، خلافا لوفاة 6 مصابين فلسطينيين الفترة الماضية، وبذلك يصل عدد الوفيات 8 مصابين فلسطينيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك