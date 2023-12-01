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تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتقديم 6ر1 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) لمشروعات المناخ، وذلك لدى وصوله إلى قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) في دبي.

وأعلنت الحكومة البريطانية في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس أن لندن سوف تقدم 40 مليون جنيه أسترليني لصندوق الخسائر والأضرار المناخية لمساعدة الدول الأكثر تعرضا لمخاطر تغير المناخ، فضلا عن 500 مليون جنيه استرليني لمكافحة مشكلة إزالة الغابات وحوالي 300 مليون جنيه استرليني لمشروعات ابتكارات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرابة نصف مبلغ الـ6ر1 مليار جنيه استرليني هو مخصصات جديدة بخلاف التعهدات السابقة التي كانت قد أعلنتها بريطانيا بدفع 6ر11 مليار جنيه استرليني حتى 2026 لتمويل مشروعات لمكافحة تغير المناخ.

وكان سوناك تراجع في سبتمبر الماضي عن سلسلة من الالتزامات الخاصة بحماية البيئة، بما في ذلك تأجيل الحظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الحفري وتخفيف قواعد استبدال غلايات الغاز لدى البريطانيين.

ونقلت بلومبرج عن الوزير البريطاني السابق زاك جولدسميث قوله في تصريحات صحفية: "لاشك أن موقفنا تراجع بشكل ملموس خلال الشهور الأخيرة".

وكان جولدسميث استقال من حكومة سوناك لأسباب ترجع جزئيا إلى موقف الحكومة من قضايا البيئة.

وأعرب جولدسميث عن اعتقاده أن حلفاء بريطانيا لا ينظرون إليها كشريك" موثوق به أو جاد".

غير أن سوناك رفض هذه الاتهامات، وقال للصحفيين في طريقه إلى دبي إنه "سوف يتجول هو يشعر بالفخر" في أرجاء القمة لأن بريطانيا مازالت "زعيمة بشأن هذه القضية".