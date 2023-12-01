قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن القوات العسكرية استهدفت قواعد وأنفاق ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحركة حماس منذ ساعات صباح الجمعة في أعقاب انهيار الهدنة، حسب زعمه.



وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف المواقع التابعة لحركة حماس برا وجوا وبحرا، لافتا إلى نشر الجيش الإسرائيلي خارطة توزع وتقسم مناطق جنوب غزة، قائلا إن المعركة تتركز حاليا على مناطق مرقمة.



وأضاف أن القوات والأجهزة الأمنية والعسكرية استغلت فترة الهدنة لتقوية دفاعاتها والاستعداد للمرحلة القتالية المقبلة، لافتا إلى عزم جيش الاحتلال على استعادة المحتجزين في قطاع غزة في ضوء جاهزية الفرق العسكرية إلى استمرار القتال على الجبهات كافة.



ولفت إلى تصفية جيش الاحتلال خلية تابعة لحزب الله على الجبهة الشمالية اليوم الجمعة حسب زعمه، مشيرا إلى مطالبة وزارة الدفاع المدنيين بالانصياع إلى التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية بعد تشديد التوصيات الصادرة للمدنيين داخل إسرائيل بهذا الصدد.