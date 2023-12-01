تصدير 687 حاوية مكافئة من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 13 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 33 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة 29685 طنا، تشتمل على 5030 طن رمل، و 299 طن كحول، و7300 طن يوريا، و320 طن بودرة، و16736 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40495 طن، تشتمل على 6192 طن خردة، و6691 طن حديد، و1872 طن أبلاكاش، و106 أطنان تفاح، و385 طن رخام، و1080 طن زيت طعام، و16900 طن قمح، و6219 طن ذرة، و1050 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 687 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 495 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2148 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127064 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 359548 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح، متجه إلى صوامع طنطا، وأفرغ 3 قطارات 75 حاوية 40 قدم، قادمين من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4998 شاحنة .