إقبال كبير من المصريين في عمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت القنصلية المصرية بسلطنة عمان، إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج على المقار الانتخابية المقرر الإدلاء بأصواتهم فيها، خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث تواصل الجاليات المصرية المتواجدين داخل الإمارات العربية المتحدة، توافدهم، رافعين الأعلام المصرية ولافتات تأييد لمرشحهم.

وشهد محيط اللجان تواجد الشباب والفتيات وكبار السن المترددين إلى القنصلية المصرية، للاقتراع بأصواتهم فى أول أيام انتخابات رئيس دولتهم، معربين عن سعادتهم للمشاركة فى الانتخابات وتوفير وسائل النقل لتوصيلهم من وإلى اللجان.

وسادت أجواء العملية الانتخابية أمام اللجان بتشغيل الأغانى المصرية الوطنية، لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية داخل عمان، وسط احتفالات بالأعلام والورود وحفلات الرقص المتواصلة، فرحًا بهذا العرس الديمقراطى.