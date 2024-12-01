تحذير فرنسي لإسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

وجهت فرنسا تحذيرات لإسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بعد الابلاغ عن وقوع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار.

ونقلت قناة الجزيرة عن صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن الفرنسين أبلغوا إسرائيل أن الخروقات الاسرائيلية لم تمر عبر آلية المراقبة.

وقالت الصحيفة العبرية إن فرنسا أبلغت إسرائيل بأن خروقاتها أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين، أمس الأول حيث بدأت مسيرات إسرائيلية في الساعات الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

كان الجيش الإسرائيلي قد حذر أهالي عشرات القرى جنوبي لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عدد من الخروقات الإسرائيليلة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حتى صباح اليوم وهو ما اعتبرته وسائل إعلام لبنانية دليل قاطع على أرضية الاتفاق الهشّة.