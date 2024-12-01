مستشفيات فلسطين تُجري 40 ألف عملية جراحية خلال 8 أشهر

أفادت إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفياتها في الضفة الغربية أجرت خلال الأشهر الثمانية الماضية ما يزيد عن 40 ألف عملية جراحية، فيما استقبلت أكثر من مليون و50 ألف مراجعة في مختلف العيادات الخارجية والطوارئ.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن عيادات الرعاية الصحية الأولية استقبلت أكثر من مليون و200 ألف مراجعة، في عيادات الطب العام، وأكثر من 270 ألف مراجعة في عيادات الاختصاص حتى الـ9 أشهر الأولى من هذا العام.

وعلى صعيد المستفيدين من خدمات مراكز الأمومة والأطفال، فقد بلغت عدد زيارات الأمهات أكثر من 62 ألف زيارة، و48 ألف زيارة لأمهات ما بعد الولادة، وأكثر من 360 ألف زيارة لأطفال أقل من 3 سنوات للفحص.

ووفرت الوزارة منذ بداية العام الحالي أكثر من 80 ألف تحويلة طبية لعلاجات لا تتوفر حاليا في مرافقها أو تحويلات لأبناء شعبنا من قطاع غزة نحو الخارج، إذ وفرت وزارة الصحة خلال العام الماضي أكثر من 4800 تحويلة طبية لأبناء شعبنا من القطاع للعلاج في الخارج، نصف هذه التحويلات إلى جمهورية مصر العربية، وباقي التحويلات إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48 والأردن.

ورغم الأزمة المالية، عملت وزارة الصحة على توفير ما أمكن من الأدوية لمرافق وزارة الصحة بقيمة 290 مليون شيقل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، كما سعت الحكومة لسداد حوالي 330 مليون شيقل من الديوان المتراكمة على وزارة الصحة للموردين.

ومراعاةً للأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي يمرّ بها أبناء شعبنا، فقد عملت وزارة الصحة وبتوجيهات من الحكومة على زيادة قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي وإدخال أكثر من 115 ألف مستفيد، بمن فيهم آلاف من عمال الداخل، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين الكلي من التأمين الصحي الحكومي أكثر من مليون و400 ألف مستفيد.