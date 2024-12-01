طقس اليوم: مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 22 12

دمنهور 22 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 10

نخل 19 3

كاترين 16 2

الطور 23 12

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 13

مطروح 22 14

السلوم 21 12

سيوة 21 11

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 17

شلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 22 9

بني سويف 22 7

المنيا 22 8

أسيوط 22 7

سوهاج 23 8

قنا 25 9

الأقصر 25 9

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 24 11

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتال :

المدينة العظمى الصغرى



مكة المكرمة 30 19

المدينة المنورة 27 13

الرياض 21 9

المنامة 22 18

أبوظبي 29 21

الدوحة 25 19

الكويت 20 8

دمشق 16 3

بيروت 19 14

عمان 17 9

القدس 17 7

غزة 21 12

بغداد 19 2

مسقط 27 23

صنعاء 24 7

الخرطوم 32 16

طرابلس 19 15

تونس 18 10

الجزائر 18 10

الرباط 24 12

نواكشوط 35 17

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 8 3-

إسطنبول 14 9

إسلام آباد 23 9

نيودلهي 25 12

جاكرتا 35 26

بكين 12 1-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 17 8

أثينا 15 9

روما 15 4

باريس 11 8

مدريد 16 8

برلين 4 0

لندن 13 8

مونتريال 1 4-

موسكو 3 1-

نيويورك 3 2-

واشنطن 6 3-

أديس أبابا 24 6