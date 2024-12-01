وزير كوري جنوبي: هناك حاجة لتعزيز واردات الطاقة الأمريكية

قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي ان دوك جيون، إن كوريا الجنوبية لديها القدرة على شراء المزيد من الطاقة الأمريكية، التي تعد تنافسية بالمقارنة بتكاليف واردات الطاقة من الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده في حاجة لتعزيز الواردات الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء، قد ذكرت الشهر الماضي أن كوريا الجنوبية تدرس خطة لزيادة واردات النفط والغاز الأمريكية في حال تولى دونالد ترامب رئاسة البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الضغط على الشركاء التجاريين للحد من الفائض التجاري مع أمريكا.

وقالت يونهاب، إن تصريحات الوزير تشير إلى أن كوريا الجنوبية سوف تسعى لتشجيع واردات الطاقة الأمريكية من خلال الشركات الحكومية والمصافي الخاصة.

وقال الوزير، إن أسعار الغاز والنفط الأمريكية "معقولة"؛ مما يجعل من السهل على كوريا الجنوبية شرائها.