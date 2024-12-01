الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة أي مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لمواجهة أي مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان.

ويشعر الجانب الصيني، بالاستياء الشديد ويعارض بقوة مبيعات الأسلحة إلى تايوان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد ذكرت أمس الأول الجمعة، أنها وافقت على بيع قطع غيار ومعدات بقيمة 385 مليون دولار، لأسطول تايوان من طائرات إف-16، بالإضافة إلى دعم أنظمة الاتصالات التكتيكية.

وتعد تلك صفقة بيع الأسلحة الـ18، التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تايوان والسادسة منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان في 13 يناير، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)أمس السبت.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بأحدث مبيعات الأسلحة.

وأضافت الوكالة، أن صفقة بيع الأسلحة المقترحة تتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية، كما هو منصوص عليه في القانون العام 8-96.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.