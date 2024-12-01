نددت الصين، بشدة بسماح الولايات المتحدة لرئيس تايوان لاي تشينغ تي بزيارة هاواي، كما تعهدت بكين باتخاذ إجراءات مضادة حازمة تجاه مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، حسب قناة العربية.

ويقوم رئيس تايوان، بجولة في عدد من أقاليم المحيط الهادي، وهي رحلة يقدمها على أنها بداية "عهد ديمقراطي جديد" لكنها تثير غضب بكي، ومن المنتظر أن تشمل رحلته جزيرتي هاواي وغوام الأمريكيتين، إلى جانب 3 دول حليفة في المحيط الهادي هي جزر مارشال وتوفالو وبالاو.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية، في بيان اليوم، إن بلاده تندد بشدة بتنظيم الولايات المتحدة لعبور لاي، وإنها قدمت احتجاجا رسميا بهذا الشأن لدى واشنطن، مؤكداً أن الصين ستراقب تطور الوضع عن كثب وتتخذ تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وتعتبر الصين تايوان -التي تحظى بحكم ذاتي- جزءا من أراضيها وتعارض أي اعتراف دولي بهذه الجزيرة أو اعتبارها دولة ذات سيادة.



وفي خطاب قبيل مغادرته، قال لاي إن الجولة "تؤذن ببدء حقبة جديدة من الديمقراطية المبنية على القيم" شاكرا الحكومة الأمريكية على "مساعدتها في جعل هذه الرحلة سلسة".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة يبدو أنها وافقت على صفقة مع تايوان لبيع قطع غيار لطائرات "إف-16" وأنظمة رادار تُقدر قيمتها بـ385 مليون دولار، حيث قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الجمعة.

يذكر أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان بوصفها دولة لكنها مع ذلك تقدم مساعدات عسكرية كبيرة، وهو ما تعارضه الصين متهمة واشنطن بالتدخل في شئونها.