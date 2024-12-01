الحزبان الحاكمان في أيرلندا يحتفظان بالسلطة بعد انتخابات متقاربة

تتجه أيرلندا نحو عودة الحكومة الائتلافية بقيادة حزبي فاين جايل بزعامة رئيس الوزراء سيمون هاريس وفيانا فايل، حيث خالف الناخبون الاتجاه الدولي الأخير المتمثل في الإطاحة بالأحزاب الحاكمة.

وحصل حزب فيانا فايل على 9ر21% من الأصوات متفوقا بفارق ضئيل على حزب فاين جايل بزعامة هاريس الذي حصل على 8ر20% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تمنح هذه النتيجة الحزبين الـ88 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية في البرلمان المؤلف من 174 مقعدا. وسيساعد التوصل إلى اتفاق مع حزب أصغر أو مشرعين مستقلين تأمين الحكم. وقد استبعد الحزبان العمل مع حزب شين فين، الذي حصل على 19% من الأصوات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال فرز الأصوات مستمرا، حيث يعتمد التشكيل النهائي للبرلمان على كيفية ترتيب الناخبين للمرشحين في نظام التمثيل النسبي في أيرلندا.

وكان الحزبان الحاكمان قد هيمنا على السياسة الأيرلندية لمدة قرن من الزمان، وقد تقاسما السلطة في الائتلاف الأخير.