الكرملين: ما ورد في مذكرات ميركل عن لقاء مع بوتين في 2007 يعكس تحيزها

أعلن الكرملين أن الوصف الذي أوردته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مذكراتها للقاء الذي جمع بينها وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2007، يعكس تحيزها.

كانت ميركل كتبت في مذكراتها أن بوتين كان يعلم بخوفها من الكلاب وأنه تعمد إدخال كلبه وهو من فصيلة "لابرادور" إلى حجرة الاجتماع لمضايقتها.

وردًّا على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع المراسل التلفزيوني المقرب من الكرملين بافل ساروبين: "إذا كتبت هي شيئًا كهذا، فإنها ربما لم تكن منفتحة على الحوار كما كان بوتين". وأضاف أن من المرجح أنها كانت تتخذ موقفا داخليا مناهضا لروسيا آنذاك، حتى وإن كان لا يمكنه أن يجزم بذلك.

في المقابل، قال بيسـكوف إن بوتين أراد من خلال إدخال كلبه إلى غرفة المفاوضات خلق أجواء مريحة. وكان بوتين أدلى بتصريحات مشابهة قبل أيام قليلة بعد الإعلان عن هذا المقطع من المذكرات، وقال إنه لم يكن يعلم وقتها بخوف ميركل من الكلاب. وأضاف أنه اعتذر لميركل عندما علم بذلك لاحقًا، وأبدى استعداده لتكرار الاعتذار قائلًا في مؤتمر صحفي: "أنجيلا، أعتذر، لم أكن أقصد أن أسبب لك أي إزعاج". ومع ذلك، لم يتضح مدى جدية الاعتذار، حيث ظهر ساروبين الذي كان حاضرًا وقتها، وهو يبتسم بوضوح وبطريقة مازحة.

ووفقا لميركل، كان الوفد الألماني نقل طلبها المسبق إلى الجانب الروسي بإبعاد الكلب عنها، وذكرت ميركل أن الجانب الروسي كان استجاب لمثل هذا الطلب في لقاء آخر تم قبل اللقاء المشار إليه بعام. وقالت ميركل إن بوتين أهداها حينذاك دمية على شكل كلب وهو يؤكد لها أن هذا الكلب لا يعض.