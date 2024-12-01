 مفوضة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي تحذر جورجيا من عواقب العنف - بوابة الشروق
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مفوضة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي تحذر جورجيا من عواقب العنف

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 1:09 م

ذكرت مفوضة السياسة الخارجية والأمن الجديدة بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض عقوبات بسبب التطورات الأخيرة في جورجيا.

وقالت كالاس، خلال زيارة إلى كييف "من الواضح أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، أمر غير مقبول ويتعين على الحكومة الجورجية أن تحترم إرادة الشعب الجورجي، وأيضا الدستور الجورجي".

وأضافت "عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أن هذا له عواقب على علاقتنا مع جورجيا".

وتولت كالاس، رئيسة وزراء استونيا السابقة، منصب مفوضة السياسة الخارجية والأمن بالتكتل اليوم.

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